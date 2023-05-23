Тамбовчанин напал на двух полицейских

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которго подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, ночью 9 мая этого года сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Мичуринску остановлен легковой автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. В ходе разбирательства нетрезвый пассажир машины, будучи несогласным с законными требованиями сотрудников полиции, стал вести себя агрессивно и нанес одному их них удар кулаком по голове. Позже во время прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он применил физическую силу в отношении другого сотрудника полиции.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.