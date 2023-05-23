Тамбовчанок 18-ти и 25-ти лет подозревают в торговле наркотиками

Сотрудники полиции задержали в СНТ «Заря» двух девушек. Тамбовчанки 18-ти и 25-ти лет подозреваются в незаконном обороте наркотиков. У них обнаружили N-метилэфедрон массой 8,84 грамма.

- Оперативники доставили подозреваемых в отдел полиции для дачи показаний. В ходе допроса полицейскими было установлено, что запрещенное вещество они приобрели для дальнейшего распространения на территории региона, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские устанавливают, причастны ли девушки к другим аналогичным преступлениям.