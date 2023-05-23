Юным тамбовчанам нельзя посещать бани и заброшенные дома

В "заброшках" нечего делать даже взрослым, не говоря уже о детях

Тамбовским подросткам запрещено гулять в местах, нахождение в которых чревато причинением вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

- На данный момент реестр содержит в себе более 400 наименований. С полным списком мест, нахождение в которых детей не допускается, можно ознакомиться в постановлении администрации города Тамбова № 3818 от 17.05.2023, - сообщают в администрации города Тамбова.

Так, детям и подросткам не следует посещать алкомаркеты, магазины товаров для взрослых, недостроенные и заброшенные здания. Ночью прийти в сауну или баню, кафе, закусочную или пиццерию можно только с родителями.

Фото администрации города Тамбова