Глава сельсовета в Тамбовской области разбил служебную машину, сдал ее в чермет, а деньги забрал себе

Будучи за решеткой, мужчина получил еще один приговор

В прокуратуре Сосновского района поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы Подлесного сельсовета Сосновского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что в августе 2020 года глава сельсовета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП на закрепленном за ним автомобиле. Из-за того, что машина не подлежала восстановлению, было принято решение взыскать с главы в пользу сельсовета больше 400 тысяч рублей материального ущерба.

Оплатив лишь половину требуемой суммы, в декабре 2020 года глава сельсовета сдал служебный автомобиль в пункт приема металлолома за 9870 рублей, которые присвоил себе.

Сейчас бывший глава сельсовета отбывает наказание в местах лишения свободы за вождение в нетрезвом виде.

- С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Сосновского района районным судом вынесен обвинительный приговор, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Фото прокуратуры Тамбовской области