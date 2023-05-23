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НовостиОбщество23 мая 2023 10:33

Тамбовчанин лишится своей иномарки, если не заплатит 70 штрафов ГИБДД

Молодой человек накопил задолженность в 110 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Исполнительное производство в отношении 21-летнего мужчины находится на исполнении в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам. Молодой человек 70 раз нарушил правила дорожного движения, но оплачивать штрафы не спешил. В итоге задолженность составила 110 тысяч рублей.

- Судебный пристав установил местонахождение принадлежащего должнику автомобиля Toyota Camry и наложил на автотранспортное средство арест. Также сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Машина должника находится на штрафстоянке. Если мужчина в ближайшее время не расплатиться с долгами, автомобиль оценят и передадут на принудительную реализацию.