На севере Тамбова к 30 ноября достроят дорогу

Дорогу обещают достроить осенью Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове продолжается строительство автодороги в границах микрорайона «Донской» Тамбовского района (улицы Советская и Запрудная), которую очень ждут жители северной части Тамбова. Эта дорога решит проблему с пробками в микрорайоне, в целом разгрузит транспортные магистрали областного центра, а также позволит жителям быстрее добираться до центра города.

Строительство самой дороги идёт по плану, а вот работы по обустройству сетей инженерной инфраструктуры отстают от графика на 33 дня. Профильному министерству поставили задачу ликвидировать отставание и в ежедневном режиме контролировать график и качество работ.

- Всего на строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог и благоустройство в районе жилой застройки микрорайона «Донской» направлено 534 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Срок выполнения работ по контракту - 30 ноября.