Жительница Токаревки попросила установить «лежачего полицейского» на улице Мира

Прокуратура Токаревского района провела проверку по жалобе местной жительницы, обратившейся на личный прием к прокурору Тамбовской области. Женщина попросила посодействовать в ограничении скоростного режима на улице Мира в Токаревке.

- На ул. Мира расположена детская площадка, которая находится в непосредственной близости к автомобильной дороге, однако участок дороги не оборудован искусственной неровностью, - рассказали в прокуратуре Токаревского района.

Прокуратура внесла представление главе администрации сельского поселения, оно было рассмотрено и удовлетворено. Договор на выполнение работ по установке искусственной неровности заключен, схема ее размещения согласована с ГИБДД.