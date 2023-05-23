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НовостиОбщество23 мая 2023 10:54

Мичуринск украсили цветы в термочашах

Город украсят 29 тысяч зеленых насаждений
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Город украшают к началу лета

Город украшают к началу лета

Специалисты МБУ «Зеленхоз» установили термочаши с цветами в общественных пространствах наукограда. Петуньи украсили места недалеко от памятника воинам-летчикам авиационного полка на перекрестке улиц Красная и Лаврова, у двух городских вокзалов, а также на улице Лаврова.

Новинкой этого сезона стала установка термочаш с цветами на территории ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье». Увидеть их жители и гости смогут в районе фонтанного комплекса, у центрального моста.

- В 2023 году порядка 29 тысяч цветов и декоративных растений украсят наукоград к началу лета, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Фото пресс-службы администрации Мичуринска