Мичуринск украсили цветы в термочашах

Город украшают к началу лета

Специалисты МБУ «Зеленхоз» установили термочаши с цветами в общественных пространствах наукограда. Петуньи украсили места недалеко от памятника воинам-летчикам авиационного полка на перекрестке улиц Красная и Лаврова, у двух городских вокзалов, а также на улице Лаврова.

Новинкой этого сезона стала установка термочаш с цветами на территории ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье». Увидеть их жители и гости смогут в районе фонтанного комплекса, у центрального моста.

- В 2023 году порядка 29 тысяч цветов и декоративных растений украсят наукоград к началу лета, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Фото пресс-службы администрации Мичуринска