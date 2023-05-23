В Мичуринске автомобиль столкнулся с мотоциклом

В ДТП получил травмы водитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 22 мая в 16 часов 17 минут на улице Лаврова в районе дома №23 города Мичуринска. 35-летний водитель «LADA211240», поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу «YAMAHA YZF-R1» под управлением 26-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя мотоцикла на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.