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НовостиОбщество23 мая 2023 8:59

В Тамбове на Динамо начата подготовка к благоустройству сквера

Работы будут завершены к концу августа
Марина МАКОВЛЕВА

На Красноармейской площади ведется демонтаж старого асфальта, бордюрного камня и тротуарной плитки. Это первый этап благоустройства территории по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Сквер на Динамо – один из победителей онлайн-голосования за преображение общественных пространств. К концу августа подрядчик должен завершить все работы по благоустройству. В обновленном сквере появится парковое освещение, малые архитектурные формы и пешеходные дорожки, - рассказали в администрации города Тамбова.

Предполагается, что строители не только соорудят новые дорожки, но и облагородят тропинки, по которым горожане уже привыкли ходить.