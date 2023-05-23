В Тамбове на Динамо начата подготовка к благоустройству сквера

На Красноармейской площади ведется демонтаж старого асфальта, бордюрного камня и тротуарной плитки. Это первый этап благоустройства территории по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Сквер на Динамо – один из победителей онлайн-голосования за преображение общественных пространств. К концу августа подрядчик должен завершить все работы по благоустройству. В обновленном сквере появится парковое освещение, малые архитектурные формы и пешеходные дорожки, - рассказали в администрации города Тамбова.

Предполагается, что строители не только соорудят новые дорожки, но и облагородят тропинки, по которым горожане уже привыкли ходить.