В Тамбове будут проводить ремонт электрических сетей

Как сообщают в администрации города Тамбова, из-за ремонтных работ 24 мая планируется временно отключить свет по ряду адресов:
- с 09.00 до 11.00:
- по ул. Гателло, д. 22,30,32, 35-5;
- с 14.00 до 16.00:
- по ул. Куйбышева, д. 4,6;
- по ул. Володарского, д. 2;
- с 09.00 до 16.00:
- по пр. Стремянному, д. 2-44;
- по ул. К. Московского, д. 36-82;
- по ул. Эскадронной, д. 3-41;
- по ул. Стремянной, д. 6А-8, 23-27;
- с 09.00 час. до 16.00:
- по ул. Никифоровской, д. 143 А,Б,В, 133 А;
- по ул. 8 Марта, д. 21А, 4-24, 3-21;
- по ул. Менделеева, д. 11А, 17;
- по ул. К. Маркса, д.4-16;
- по ул. А. Павлова, д. 18-26, 19-35;
- по пр. 8 Марта, д. 3-5, 28-32.