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НовостиПроисшествия23 мая 2023 7:50

Тамбовчанин украл уличную скамью, чтобы поставить ее в своем дворе

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть полиции поступила информация о краже скамьи на улице Колхозной в Тамбове. Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего молодого человека, живущего недалеко от места происшествия.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, мужчина пришел ночью и похитил скамью, чтобы поставить ее у себя во дворе. Раскрытию преступления «по горячим следам» способствовали бдительность работника сервисной городской организации и система видеооборудования «Безопасный город».

Похищенное изъято и возвращено на городскую улицу. Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.