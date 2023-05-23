Тамбовчанина задержали с 300 граммами марихуаны

22 мая на улице Космонавтов деревни Лазовка Петровского района сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего неработающего местного жителя. При себе у него нашли 300 граммов марихуаны. Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков при опросе дал признательные показания. По его словам, наркосодержащие растения он нарвал осенью прошлого года и засушил для личного употребления. Сотрудники полиции изъяли наркотики и направили их на экспертизу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ, о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.