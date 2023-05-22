Из-за ремонта сетей жители 14 улиц Тамбова останутся без света

23 мая в связи с ремонтом сетей планируется временно прекратить электроснабжение по ряду адресов:

- с 14.00 до 16.30:

- по ул. Астраханской, д. 12,12А,14,16;

- по ул. Пионерской, д. 9А,13;

- по ул. Советской, д. 20/7,22,24;

- по ул. Гоголя, д. 10,12,14.

- с 14.00 до 15.00:

- по ул. К. Маркса, д. 162, 297-343;

- по ул. Тургенева, д. 1-39, 2-52;

- по ул. Пушкарской, д. 78-86.

- с 9.00 до 15.00:

- по ул. Ванина, д. 2-22, 1-29;

- по ул. 40 лет Октября, д. 54-92;

- с 09.00 до 16.00:

- по ул. Солнечной, д. 6,12,14;

- по ул. Физкультурников, д. 9, 8-16;

- по ул. Фрунзе, д. 20-32, 13-47;

- по ул. Солнечный, д. 4-8;

- по пр. Физкультурников, д. 6-12, 5-13.