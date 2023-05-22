В Рассказовском районе неизвестные испортили остановочные павильоны

На дороге Верхнеспасское – поселок им. 2-й Пятилетки в Рассказовском районе был совершен акт вандализма. Неизвестные украли стекла остановочных павильонов.

- Напоминаем, что за вандализм предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 214 УК РФ. Согласно данной статье наказуемыми считаются осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Правонарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, - предупреждают в администрации Рассказовского района.