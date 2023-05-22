В Тамбове нашли предприятие-фантом

В Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в рамках межрегионального взаимодействия поступила информация о выработке на производственных площадках ООО «Фарватер», расположенного на территории Тамбова, мясной, молочной продукции и рыбной продукции неизвестного происхождения в количестве более 50 тонн.

В результате обследования было установлено, что по адресу регистрации площадки производственная деятельность не осуществляется. Площадку признали «фантомной» и исключили из реестра.

При мониторинге ФГИС «Меркурий» установлены факты оформления ветеринарных сопроводительных документов на перемещение продукции с площадки ООО «Фарватер» в адрес хозяйствующих субъектов Красноярского и Приморского краев, Ивановской, Пензенской, Московской областей и г. Москва, о чем были извещены соответствующие территориальные управления Россельхознадзора. Учетную запись специалиста, оформившего ветеринарные сопроводительные документы на фантомной площадке, в системе «Ветис. Паспорт» аннулировали.

- Также информация о выявленной фантомной площадке и юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, задействованных в процессе производства и перемещения продукции неизвестного происхождения направлена в правоохранительные органы, для принятия мер в рамках действующего законодательства, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.