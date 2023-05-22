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НовостиОбщество22 мая 2023 14:39

В Тамбове до 1 июня новую жилплощадь получат 180 человек

68 семей уже переехали по программе переселения из ветхого и аварийного жилья
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове по программе переселения из ветхого и аварийного жилья приобретены оставшиеся 14 квартир из 82 запланированных. До 1 июня планируется расселить около 2,5 тысяч кв. м аварийного жилья, где проживает 180 человек.

- Уже оформили документы и переехали в новое жилье 68 семей. Переселяемым предлагали различные варианты планировок и месторасположения квартир. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья изначально была рассчитана на шесть лет, до 2025 года, но завершить ее планируется раньше, уже к середине текущего года, - рассказали в администрации города Тамбова.