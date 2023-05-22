В Тамбовской области итоговую аттестацию пройдут 3514 одиннадцатиклассников и 9270 девятиклассников

В экзаменационном кабинете можно рассчитывать только на свои знания

24 мая начинается основной период Государственной итоговой аттестации. В этот день экзамен по истории, физике и биологии будут сдавать выпускники 9 классов. 26 мая одиннадцатиклассники продемонстрируют свои знания по географии, литературе, химии. Завершатся экзамены 1 июля.

- Для проведения ЕГЭ в регионе подготовлено 22 пункта, для ОГЭ – 94. Все они полностью готовы к проведению государственной итоговой аттестации. В этом году в Тамбовской области участниками ГИА станут 3514 одиннадцатиклассников и 9270 девятиклассников, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

За ходом испытаний будут следить общественные наблюдатели. Камеры и металлоискатели станут защитой от шпаргалок.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области