Жителей Мичуринска приглашают окунуться в «Магию чтения»

Будет интересно и талантам, и их поклонникам

26 мая с 16:00 в Центральной городской библиотеке Мичуринска стартует акция «Библионочь». В этом году посетителям предложат окунуться в магию чтения.

- На 16:00 запланирована церемония открытия. В 16:30 по предварительной записи можно будет поучаствовать в квесте «Библиотека Хогвартса». Одновременно с этим, в 16:30, любители поэзии смогут насладиться моноспектактем автора Романа Леонова. В 17:00 организуют мастер-класс по игре в шахматы, в 17:30 гостей ждет концерт классической музыки, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Кроме того, гостей ждет экскурсия, мастер-класс по мыловарению, поэтический марафон, арт-вечер, волшебная лотерея. Весь вечер посетителям будут доступны литературный буфет, выставка-продажа сувенирной продукции, зал настольных игр и красочные фотозоны.

Фото администрации города Мичуринска