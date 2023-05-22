Тамбовчанин рассчитался с долгом по алиментам, чтобы не расставаться с машиной

В Тамбовском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с 39-летнего мужчины. По решению суда он обязан был выплачивать четверть дохода на двух детей и шестую часть дохода на третьего ребенка.

- Отец работал в качестве самозанятого и помогал детям по мере возможности, в результате чего у него образовалась задолженность в размере 290 тысяч рублей. Установив, что мужчина приобрел автомобиль Lada Granta, судебный пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении автотранспортного средства и пригласил должника в отделение для ареста и изъятия движимого имущества, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

После этого мужчина нашел деньги и полностью расплатился с долгом.