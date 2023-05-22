В Тамбовской области в аварии получили травмы три женщины

В больнице оказались три пассажирки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, произошла 21 мая в 7 часов 38 минут в районе дома №5 по улице 9 Пятилетки города Котовска. 38-летний водитель «TOYOTA COROLLA» выехал на полосу встреченного движения и столкнулся с движущимся навстречу«CHEVROLET AVEO» под управлением 56-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажирки автомобиля «CHEVROLET AVEO» 53, 61 и 76 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Травмированных на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки.