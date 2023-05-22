Тамбовчанка за рулем иномарки сбила 13-летнего велосипедиста

Мальчик сам обратился в травмпункт Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 13-летний подросток, произошла 20 мая в 13 часов 45 минут в районе дома №1 улице Полевая рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района. 31-летняя водитель «DAEWOO-NEXIA» сбила несовершеннолетнего Велосипедиста, который не предоставил преимущества в движении при проезде перекрестка равнозначных дорог.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист самостоятельно обратился в травмпункт города Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.