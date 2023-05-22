В правительстве Тамбовской области утвердили министра туризма и руководителя департамента молодежной политики

В правительстве области сообщили о новых кадровых изменениях. Так, департамент молодёжной политики Правительства Тамбовской области возглавил Михаил Романов, который исполнял обязанности директора департамента молодежной политики Правительства области.

Михаил Романов родился в 1993 году в Мичуринске, окончил Мичуринский государственный аграрный университет по направлению «Экономика». Имеет стаж государственной и муниципальной службы. Почти пять лет работает в сфере молодежной политики. До назначения в правительство региона исполнял обязанности заместителя начальника управления молодежной политики в министерстве туризма и молодежной политики области.

Напомним, 2 мая в структуре правительства Тамбовской области появился департамент молодежной политики. Сотрудники департамента будут курировать вопросы молодежной политики, патриотического воспитания, добровольчества.

- Также с 22 мая министром туризма области назначена Ирина Чемерчёва, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Ранее она возглавляла министерство туризма и молодежной политики области, преобразованное в мае текущего года в министерство туризма области.