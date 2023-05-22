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НовостиПроисшествия22 мая 2023 10:52

Житель Мичуринска незаконно хранил в своем гараже 1200 бутылок алкоголя и 8 тысяч пачек сигарет

Мужчина торговал контрафактной продукцией
Марина МАКОВЛЕВА
Документов на продукцию у мужчины не оказалось

Документов на продукцию у мужчины не оказалось

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области выявили в Мичуринске склад с контрафактной продукцией. 36-летний местный житель хранил у себя в гараже алкоголь и сигареты, которые продавал без соответствующего разрешения. Документы на товар мужчина также предъявить не смог.

Происхождение товара неизвестно

Происхождение товара неизвестно

Фото: УМВД по Тамбовской области

- Сотрудники полиции изъяли из данного гаража свыше 1200 бутылок алкоголя и свыше 8 тысяч пачек сигарет с признаками контрафакта. В отношении жителя наукограда подразделением дознания ОМВД России по городу Мичуринску возбуждено и расследуется уголовное дело, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.