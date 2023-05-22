Житель Моршанска угнал у знакомого автомобиль и разбил его

В полицию поступило сообщение о ДТП на улице К. Маркса в Моршанске. Как выяснилось, за рулем пострадавшей иномарки был посторонний человек. Владелец припарковал машину у своего дома на улице Локомотивной. После они выпили вдвоем с будущим угонщиком. На следующий день последний и решил покататься и взял машину без спроса.

- Личность подозреваемого установлена. Им оказался 20-летний парень, без определенного рода занятий. После задержания при опросе он дал признательные показания. Не справившись с управлением, он съехал на обочину и повредил автомобиль, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет тюрьмы. Также ему придется возместить материальный ущерб, нанесенный автомобилю.