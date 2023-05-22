В Тамбове проводят опрос о формате празднования Дня города

До праздника остается три недели Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Глава администрации Тамбова Максим Косенков инициировал опрос горожан на тему празднования Дня города. Он проходит на его личной страничке в соцсети.

- День города — один из любимых и ожидаемых праздников у тамбовчан, который традиционно вот уже долгие годы отмечаем 12 июня - одновременно с Днем России, -написал на своей страничке в соцсети Максим Юрьевич. - Сейчас активно обсуждаем возможные форматы. Хочу узнать ваше мнение. Прошу высказаться.

Пока в ответах на вопрос «Каким вы видите День города в этом году?» лидирует вариант «Таким же, как и в прошлые годы:концерты, артисты». Это мнение почти 29% тамбовчан, принявших участие в опросе. Чуть меньше – 28% - считают, что количество массовых мероприятий лучше сократить и больших концертов не проводить. 18% опрошенных высказались за то, чтобы праздник прошел без изменений. Категорически против проведения массовых мероприятий 9% участников голосования. Принять участие в опросе можно по ссылке.