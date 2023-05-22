В Тамбовской области медик вносила в базу данных фиктивные сведения о прививках

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили и пресекли противоправную деятельность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом одного из региональных учреждений здравоохранения. Женщину подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Установлено, что медик, используя служебное положение, нарушила правила доступа к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, которая внесена в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, чтобы внести недостоверные сведения о вакцинировании пациентов.

- На основании полученных материалов региональным УФСБ в отношении медика возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, - сообщает пресс-служба УФСБ по Тамбовской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.