Бывших руководителей строительных фирм будут судить за мошенничество

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Тамбовкапиталстрой» и ОАО «Жилстрой». Мужчин обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- С февраля по декабрь 2014 года обвиняемые организовали подготовку и подписание фиктивной документации о производстве строительных работ между подконтрольными им организациями, обеспечив условия для создания и накопления кредиторской задолженности перед одной из фирм. Впоследствии, под предлогом погашения несуществующей в действительности задолженности, обвиняемые похитили 19 млн рублей, принадлежащие ОАО «Жилстрой», - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Тамбова.