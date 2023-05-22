В Моршанске бродячая собака укусила за руку 11-летнего мальчика

Прокуратура города Моршанска провела проверку по обращению отца 11-летнего мальчика, которого на улице укусила бездомная собака. Дворняга вцепилась ребенку в руку, когда он шел домой из школы.

- Администрацией города мероприятия по отлову животных без владельцев осуществлялись ненадлежащим образом, - подчеркнули в прокуратуре города Моршанска.

Прокуратура направила в суд иск, требуя взыскать с органа местного самоуправления в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда. По решению суда в пользу мальчика взыскали 15 тысяч рублей.