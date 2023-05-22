В Тамбове на улице Максима Горького обнаружили незакрытый подвал

Прокуратура Ленинского района Тамбова выявила нарушения со стороны должностных лиц управляющей компании.

По закону двери чердачных помещений, технических этажей, подполий и подвалов, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей. Однако в одном из домов по ул. М. Горького подвальное помещение было открыто и не оборудовано замком.

- В связи с выявленными нарушениями в отношении должностного лица управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушение оперативно устранено, доступ в помещение ограничен, - сообщают в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.