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НовостиОбщество22 мая 2023 8:29

В Тамбове на улице Максима Горького обнаружили незакрытый подвал

Наказание понесла управляющая компания
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова выявила нарушения со стороны должностных лиц управляющей компании.

По закону двери чердачных помещений, технических этажей, подполий и подвалов, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей. Однако в одном из домов по ул. М. Горького подвальное помещение было открыто и не оборудовано замком.

- В связи с выявленными нарушениями в отношении должностного лица управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушение оперативно устранено, доступ в помещение ограничен, - сообщают в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.