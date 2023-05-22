Тамбовчанин сорвал с женщины ювелирные украшения и скрылся

В полицию Тамбова с заявлением о грабеже обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный схватил ее ювелирные изделия, а потом скрылся в неизвестном направлении.

- Сотрудники полиции составили портрет подозреваемого. Ориентировка на злоумышленника была разослана дежурившим на маршрутах патрулирования полицейским ППС, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 35-летний безработный мужчина. Задержанный сознался в грабеже. Похищенные украшения возвращены потерпевшей. Решается вопрос о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности.