19-летних тамбовчанок подозревают в торговле наркотиками

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области задержали двух 19-летний девушек. Их подозревают в торговле наркотиками.

- Полицейские обнаружили 3 тайника с «закладками», в которых были свертки с наркотиками. Изъятое было направлено на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в свертках находилось наркотическое средство N-метилэфедрон, массой по 0,45 грамма каждый, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Как выяснилось, девушки устроились на работу в Интернет-магазин, а запрещенные вещества для продажи приобретали через «тайник-закладку». Сейчас полицейские устанавливают, успели ли задержанные сделать другие тайники.