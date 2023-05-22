В Тамбовской области управляющую компанию обязали привести в порядок детские площадки

Уваровская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в ходе которой выявлены нарушения законодательства при эксплуатации и содержании детских игровых площадок.

Установлено, что на придомовой территории 19 многоквартирных домов, расположенных на территории г. Уварово, детские игровые площадки не соответствуют требованиям действующего законодательства. Ряд игровых конструкций (грибки, качели, карусели и иные сооружения, предназначенные для игр и лазания) надлежащим образом не закреплены, имеются острые концы, кромки, значительные следы шероховатости и отслоения краски, что является травмоопасным для детей и представляет угрозу их жизни и здоровью.

В этой связи межрайонной прокуратурой направлены в суд административные исковые заявления о признании незаконным бездействия управляющей компании, на балансе которой находится игровое оборудование, и обязании привести детские площадки в соответствие с действующим законодательством.

- Требования прокурора судом в полном объеме удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - На управляющую компанию возложены обязанности в течение трех месяцев с момента вступления решений суда в законную силу произвести ремонт игрового оборудования.