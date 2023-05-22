Строящаяся водонапорная башня в Новой Ляде заработает летом

Объект заработает в течение двух месяцев

В Новой Ляде завершается строительство водозаборной скважины и водонапорной башни с отводящей сетью. Когда объект заработает, жители улиц Малоталинская, 2-Полевая, Прудовая, Семейная, Крымская, Березовая и Рябиновая будут получать качественную воду.

Как рассказали в администрации Тамбовского района, строительство ведется по федеральному проекту «Чистая вода». Работы начались в августе 2022 года и сейчас выполнены почти на 100%, объект планируется сдать в июне-июле 2023 года.

Фото администрации Тамбовского района