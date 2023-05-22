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НовостиПроисшествия22 мая 2023 7:50

Тамбовская прокуратура добилась отмены приговора для мужчины, которого оправдали по делу о наркотиках

Дело направили на новое рассмотрение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Апелляционным определением областного суда по апелляционному представлению прокуратуры области отменен приговор Тамбовского районного суда, которым один из подсудимых был оправдан на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Граждане Республики Таджикистан 20 и 22 лет обвинялись по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в покушении на незаконный сбыт наркотического средства (героин) группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере – более 2 килограммов. Состав суда посчитал доказанной вину только одного из подсудимых.

- Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с доводами государственного обвинителя, установил наличие существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые привели к тому, что по делу постановлен незаконный вердикт коллегией присяжных заседателей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. -Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство со стадии формирования новой коллегии присяжных.