В Тамбовской области пройдет акция «Внимание, дети!»

На территории Тамбовской области с 22 мая по 5 июня пройдет профилактическая акция «Внимание, дети!». Ее цель - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, восполнение навыков и знаний безопасного поведения детей и подростков на дороге. Время проведения данной акции выбрано не случайно, именно сейчас заканчивается учебный год и начинается пора летнего отдыха.

- На особом контроле у сотрудников Госавтоинспекции водители и пассажиры мототранспорта, так как участились случаи управления мотоциклом несовершеннолетними, которые управляют мототехникой по легкомысленному недосмотру родителей, а дети в свою очередь не имеют достаточных знаний Правил дорожного движения, а так же навыков вождения и управления транспортным средством, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области - Также особое внимание будет уделено перевозке юных пассажиров, так как не все родители обеспечивают безопасность детей, находящихся в салоне автомобиля.