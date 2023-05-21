В Тамбове начала действовать льгота, освобождающая детей участников СВО от оплаты за детсад

Постановление администрации Тамбова об освобождении детей участников СВО от оплаты за детский сад вступило в силу. Об этом сообщили в мэрии.

Под льготу попадают дошкольники, чьим отцом или матерью, усыновителем, опекуном (попечителем) является участник специальной военной операции. В их числе военнослужащие и мобилизованные лица, а также получившие увечье или погибшие при исполнении обязанностей военной службы. Кроме того, от оплаты освобождаются дети, прибывшие с территорий Украины, Луганской Народной и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Всем, попадающим под льготу, следует обратиться с заявлением в детские сады, а также предоставить подтверждающие документы.