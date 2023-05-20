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НовостиОбщество20 мая 2023 17:50

На улице Агапкина в Тамбове появятся дополнительные парковочные карманы

На дороге обустроят 65 мест для машин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Дополнительные парковочные карманы строят на улице Агапкина на севере Тамбова, где сейчас ведётся ремонт дороги. В общей сложности по чётной стороне улицы появится порядка 65 новых парковочных мест. Это облегчит работу уборочной техники, которой до этого приходилось лавировать между припаркованными вдоль дороги автомобилями.

- Вопрос нехватки парковок в новых микрорайонах стоит довольно остро, поэтому при ремонте городских дорог делается всё возможное, чтобы нивелировать проблему. Там, где возможно, создаются парковки, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Сейчас дорожники готовят основание под будущие заездные карманы. Попутно ведётся ремонт тротуаров. Бригады работают с некоторым опережением графика, каждый из этапов строго контролируется.