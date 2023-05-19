Строительство поликлиники на Запрудной в Тамбове планируется завершить до конца года

На стройке задействовано около 800 человек

В новой поликлинике на Запрудной в Тамбове ведется черновая внутренняя отделка, покраска, укладка плитки. Также начата отделка фасада. Инженерные коммуникации, в основном, уже разведены. На 7 этажах здания работает около 800 человек.

- Открытия поликлиники на Запрудной ждут более 60 тысяч жителей северной части города. За одну смену учреждение сможет принимать до 500 взрослых пациентов и 340 детей. Кроме основного поликлинического отделения здесь откроется женская консультация, стоматология, дневной стационар для взрослых и детей, а также будет базироваться станция скорой помощи, - рассказали в администрации города Тамбова.

Весь цикл строительных работ планируется завершить до конца года.

Фото администрации города Тамбова