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НовостиОбщество19 мая 2023 12:45

В Тамбовском УФАС внесли в «черный» список две фирмы, которые не поставили протезы для инвалидов

Организации не смогут участвовать в госзакупках два года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области направило в Тамбовское УФАС России данные на ООО «СТАН» и ООО «ГК Интра», с просьбой включить их в реестр недобросовестных поставщиков.

Установлено, что ООО «СТАН» не исполнило обязательства по 5 государственным контрактам, ООО «ГК Интра» - по 1 на изготовление и поставку изделий для инвалидов.

Неоднократные претензии заказчика оставались без ответа, доказательства невозможности исполнения контакта отсутствовали, что свидетельствует о недобросовестном поведении обществ.

- Тамбовское УФАС России пришло к выводу о необходимости включения сведений в отношении обществ и их руководителей в реестр на 2 года, - сообщают в региональной антимонопольной службе. - Подобные действия не только нарушают Закон о контрактной системе, но и права и интересы инвалидов на своевременное получение необходимых средств реабилитации.