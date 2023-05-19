В Мичуринске за 87 миллионов рублей отремонтируют 5 скверов

5 скверов и парков Мичуринска преобразятся в рамках регионального проекта «Дорога к дому». На эти цели город направит порядка 87 миллионов рублей. Это средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в пресс-службе администрации наукограда, ремонт проведут на пространствах по ул. Советской между домами 292 и 294 (рядом с хореографической школой), сквер литераторов на городской набережной, в сквере на ул. Марата, территории сквера у Мичуринского ГАУ (в границах домов по ул. Интернациональной, д.101 и ул. Советской, д.310), а также зоне за памятником И.В. Мичурину (по ул. Советской в пределах ул. Милиционной и ул. Карла Маркса).