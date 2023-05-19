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НовостиОбщество19 мая 2023 12:10

В Тамбов прибывает чудотворная Казанская Вышенская икона Божией Матери

Поклониться святыне можно в Вознесенском монастыре
Марина МАКОВЛЕВА
Образ покинет Тамбов 8 июля

Образ покинет Тамбов 8 июля

25 мая в тамбовский Вознесенский женский монастырь прибывает чудотворная Казанская Вышенская икона Божией Матери. Святыню доставят из Успенского Вышенского женского монастыря Скопинской епархии Рязанской митрополии.

- В течение всего времени пребывания иконы в Тамбове перед святыней духовенством Тамбовской епархии будут ежедневно совершаться молебны с чтением акафиста, - рассказали в информационно-издательском отделе Тамбовской епархии.

Чудотворный образ пробудет в Тамбове до 8 июля.

Фото Тамбовской епархии