Тамбовчанин, укусивший полицейского, отправится в тюрьму на год

В отношении 27-летнего жителя города Тамбова было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина попался пьяным за рулем, а когда инспектор ГИБДД начал составлять протокол, он укусил его за предплечье.

- Вышеуказанный гражданин признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.