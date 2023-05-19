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НовостиОбщество19 мая 2023 8:35

Суд взыскал с администрации Мичуринска 50 тысяч рублей в пользу девочки, покусанной бродячей собакой

Городские власти не выполняли обязанности по отлову бездомных животных
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращению отца 11-летней девочки, которую во время прогулки покусала бродячая собака. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

- Вопреки действующему законодательству об ответственном обращении с животными администрацией Мичуринска полномочия по отлову и содержанию безнадзорных собак надлежащим образом не исполняются, что привело к причинению морального вреда малолетней от полученных телесных повреждений, - отметили в прокуратуре города Мичуринска.

Прокурор направил в суд исковое заявление, требуя взыскать с администрации города компенсацию морального вреда в пользу девочки. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетней 50 тысяч рублей.