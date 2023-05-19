Суд взыскал с администрации Мичуринска 50 тысяч рублей в пользу девочки, покусанной бродячей собакой

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращению отца 11-летней девочки, которую во время прогулки покусала бродячая собака. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

- Вопреки действующему законодательству об ответственном обращении с животными администрацией Мичуринска полномочия по отлову и содержанию безнадзорных собак надлежащим образом не исполняются, что привело к причинению морального вреда малолетней от полученных телесных повреждений, - отметили в прокуратуре города Мичуринска.

Прокурор направил в суд исковое заявление, требуя взыскать с администрации города компенсацию морального вреда в пользу девочки. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетней 50 тысяч рублей.