Тамбовчанин за рулем иномарки врезался с КамАЗом и столкнулся с Газелью

Участниками аварии стали три машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех автомобилей произошла 18 мая в 16 часов 30 минут на 10 километре автодороги Мичуринск-Липецк Мичуринского района. 64-летний мужчина за рулем «ОПЕЛЬ КОМБО» выехал на полосу встречного движения там, где это не запрещено и столкновение с движущимся навстречу «КАМАЗ 4326-15» под управлением 54-летнего водителя. От удара иномарка потеряла управление и отлетела в ехавшую сзади Газель. За рулем этого автомобиля был 63-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель легкового автомобиля, а также водитель и 23-летний пассажир КамАЗа, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко.