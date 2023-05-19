В Тамбовской области под колеса иномарки попал 11-летний велосипедист

Мальчик попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы несовершеннолетний велосипедист, произошла 18 мая в 19 часов 40 минут в районе дома №25 по улице 60 лет Рассказово города Рассказово. 27-летний мужчина за рулем «Toyota Camry» сбил 11-летнего мальчика, который на велосипеде неожиданно выехал на проезжую часть.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.