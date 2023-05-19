Тамбовчанин похищал памятники с могил на Полынковском кладбище

Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову раскрыли очередную кражу памятника из нержавеющей стали с Полынковского кладбища. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от мужчины, который пояснил, что с места захоронения его родственника украли надгробье.

Полицейские установили, что к хищению памятников причастен ранее судимый 30-летний местный житель, проживающий в районе кладбища. Подозреваемый уже долгое время не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Злоумышленника задержали. Как выяснилось, в 2021-22-м годах он же похитил десятки памятников из нержавеющей стали, которые он успел сдать за деньги на металлолом.

- Сейчас готовятся материалы для возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Полицейские просят жителей, пострадавших от краж памятников, обратиться в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову по телефону 44-12-40 (дежурная часть).