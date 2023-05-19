В машине тамбовчанина нашли мефедрон и кокаин

Наркотик нашли в салоне иномарки Фото: УМВД России по Тамбовской области

В Тамбове на Ипподромном проезде полицейские остановили иномарку, которой управлял 33-летний местный житель. При досмотре в салоне нашли свертки с неизвестным порошком, которые направили на экспертизу. После исследования выяснилось, что изъятое - психотропные вещества – мефедрон общей массой более 0,73 граммов и кокаин массой 0,78 граммов.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.