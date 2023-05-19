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НовостиОбщество19 мая 2023 7:50

Суд обязал администрацию Мичуринска отремонтировать дорогу к садоводческим товариществам

Местный житель пожаловался на колеи и ямы, мешающие проезду
Марина МАКОВЛЕВА

По жалобе местного жителя прокуратура провела проверку состояния дороги, ведущей к садоводческим товариществам «Березка», «Вагонник», «Весна», «Гвардеец» и «Строитель» в микрорайоне Кочетовка. Протяженность проблемного участка 1,4 км. На нем выявлены колеи, ямы, занижение проезжей части, отсутствие бортового камня и укрепительной полосы безопасности.

- Бездействие администрации города Мичуринска создает препятствие для безопасного передвижения по дороге для неопределенного круга лиц – граждан - участников дорожного движения, а также приводит к невозможности проезда по обозначенной автомобильной дороге спецтехники, что создает условия, при которых возможно причинение вреда жизни и здоровью граждан, проживающих по указанной улице, и противоречит принципам обеспечения безопасности дорожного движения, - пояснили в Тамбовском областном суде.

Администрация после вмешательства прокуратуры устранила только часть проблем. Однако районный суд пришел к выводу, что городские власти должны выполнить все требования прокурора в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами районного суда.