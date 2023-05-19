В Тамбовской области будут судить врача, выдававшего больничные за взятки

Медик торговала больничными Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении врача общей практики Кирсановской ЦРБ, обвиняемого во взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ).

На следствии установили, что в период с декабря 2021 года по май 2022 года медик за деньги оформляла и выдавала фиктивные больничные без проведения медицинского осмотра пациентов. Стоимость фальшивого бюллетеня варьировалась от 1200 до 2500 рублей. Незаконное вознаграждение врач получал переводами на свою банковскую карту. Коррупционную схему выявили при участии оперативных сотрудников МОМОВД России «Кирсановский».

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.